В сети появилось видео с места взрыва в Пакистане. Кадры публикует Ruptly.

Теракт произошел 21 февраля в северо-западном округе Чарсадда, здание суда атаковали три террориста-смертника. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Джамаат-уль-Ахрара».

По словам Аджаза Кхана, главы полицейского департамента северо-западного округа Чарсадда, все нападавшие были вооружены гранатами и автоматами Калашникова. Один из террористов подорвал себя у входа в здание, двое других были убиты полицейскими прежде чем они смогли попасть внутрь. «Исламисты хотели уничтожить как можно больше людей», — заявил Кхан.