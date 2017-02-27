В Бахрейне при подрыве автобуса ранены пятеро полицейских

В результате подрыва автобуса в Бахрейне пострадали пять полицейских. Об этом говорится в сообщении МВД страны, поступившем в РИА Новости.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 26 февраля. Самодельное взрывное устройство было подорвано на дороге к югу от столицы, города Манама, в момент проезда автобуса с полицейскими.

Пять сотрудников полиции были доставлены в больницу, двое из них получили легкие ранения, состояние еще троих оценивается как стабильное.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия и приступили к следственным мероприятиям.