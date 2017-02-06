Египетская армия уничтожила 14 боевиков ИГ в центральном Синае

Египетские военные заявили об уничтожении 14 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в центральной части Синайского полуострова. Об это сообщает Reuters .

В ходе проведенной операции 10 экстремистов взяты в плен. У них изъяты три внедорожника, большое количество взрывчатки, около 100 самодельных бомб, оружие и боеприпасы, средства связи и армейская униформа.

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9 января этого года боевики-исламисты атаковали блокпост египетской полиции в районе города Эль-Ариш на севере полуострова. Погибли пять сотрудников полиции, семеро получили ранения. Кроме того, пострадали три мирных жителя.

Различные группировки, действующие в этом регионе Египта, присягнули на верность ИГ летом 2014 года после чего ситуация на полуострове резко обострилась. В столкновениях с боевиками погибли сотни египетских военных и полицейских.

31 октября 2015 года на Синайском полуострове разбился самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Все 224 находившиеся на борту пассажира и члены экипажа, погибли. Ответственность за произошедшее взяли на себя боевики аффилированной с ИГ террористической группировки «Вилаят Синай». Катастрофа произошла в результате взрыва бомбы, пронесенной на борт самолета одним из пособников террористов.