Исламисты атаковали полицейский блокпост на Синае

Боевики-исламисты напали на блокпост египетской полиции на Синае. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в районе города Эль-Ариш на севере полуострова. По данным медиков, погибли пять сотрудников полиции, семь ранены. Кроме того, пострадали три мирных жителя. Другие подробности не сообщаются. Ответственность за нападение на себя пока никто не взял.

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В начале декабря в результате взрыва на одном из контрольно-пропускных пунктов (КПП) в Каире погибли шесть полицейских. Ранения получили еще трое стражей порядка и четверо прохожих. Бомба была заложена в мусорном контейнере, установленном рядом с постом. За два месяца до этого в результате нападения на один из блокпостов на Синайском полуострове погибли 12 египетских военных.

31 октября 2015 года на Синайском полуострове разбился самолет Airbus A321 перевозчика «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Все 224 человека, находившиеся на борту (в основном россияне), погибли. Ответственность за произошедшее взяли на себя боевики аффилированной с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России) террористической группировки «Вилаят Синай». Катастрофа произошла в результате взрыва бомбы, пронесенной на борт самолета одним из пособников террористов.