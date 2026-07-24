Ленинградскую область атаковали беспилотники

В Ленинградской области сбили 11 беспилотников

Ленинградская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 24 июля в своем канале в мессенджере MAX написал глава российского региона Александр Дрозденко.

Он уточнил, что над территорией области сбиты одиннадцать дронов. «Боевая работа продолжается», — добавил губернатор.

Ранее обломки украинского БПЛА упали на борт судна в Финском заливе. Утром 18 июля средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито восемь дронов. Обломки поврежденного беспилотника упали на палубу судна, стоявшего на рейде, возгорания не произошло. Пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на область не было.