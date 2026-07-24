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03:27, 24 июля 2026 (обновлено: 03:33, 24 июля 2026)Россия

Ленинградскую область атаковали беспилотники

В Ленинградской области сбили 11 беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Ленинградская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 24 июля в своем канале в мессенджере MAX написал глава российского региона Александр Дрозденко.

Он уточнил, что над территорией области сбиты одиннадцать дронов. «Боевая работа продолжается», — добавил губернатор.

Ранее обломки украинского БПЛА упали на борт судна в Финском заливе. Утром 18 июля средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито восемь дронов. Обломки поврежденного беспилотника упали на палубу судна, стоявшего на рейде, возгорания не произошло. Пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на область не было.

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