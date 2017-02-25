Возле военных учреждений в сирийском Хомсе совершен двойной теракт

Два террориста-смертника подорвали себя возле военных объектов в сирийском Хомсе, находящемся под контролем властей Арабской Республики. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает AL Jazeera со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

По информации Reuters, в результате атаки погибли 14 человек.

В то же время РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в службе безопасности, сообщает о 35 жертвах теракта. «Всего возле двух объектов служб безопасности подорвали более шести смертников. Среди погибших начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс генерал Хасан Даабуль», — рассказал собеседник агентства.

Накануне в пригороде сирийского города Эль-Баб произошли два взрыва. В обоих случаях на воздух взлетели заминированные автомобили. Жертвами атак стали не менее 70 человек. Ответственность за нападения на себя взяли боевики группировки «Исламское государство» (ИГ; деятельность организации запрещена в России), сообщает CCTV.