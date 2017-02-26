МИД России осудил теракт в Хомсе и призвал наказать виновных

Москва решительно осуждает теракты в Хомсе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, распространенном в воскресенье, 26 февраля. Текст сообщения опубликован на сайте ведомства.

«Подобные деяния должны получить соответствующую строгую оценку, а их заказчики, организаторы и спонсоры — понести заслуженное наказание», — говорится в сообщении.

В МИД также подчеркнули, что нельзя позволить террористам сорвать планы международного сообщества по прекращению огня в Сирии и продвижению к политическому урегулированию.

25 февраля в Хомсе, находящемся под контролем правительственных войск, был совершен двойной теракт. Террористы-смертники (по разным данным, от двух до шести человек) подорвались возле военных учреждений. Жертвами стали, по последним данным, не менее 34 человек. Ответственность на себя взяла «Хейят Тахрир аш-Шам» — подразделение группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).