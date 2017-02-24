Жертвами взрыва в пригороде сирийского Эль-Баба стали 45 человек

В пригороде сирийского города Эль-Баб в пятницу, 24 февраля, взорвался заминированный автомобиль. Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники в медицинских кругах, жертвами атаки стали 45 человек, десятки получили ранения.

Террорист-смертник атаковал КПП, находящийся под контролем бойцов Сирийской свободной армии — представителей вооруженной оппозиции. По информации телеканала, среди погибших и раненых много гражданских.

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Накануне, 23 февраля, агентство Reuters сообщало, что отрядам сирийской оппозиции при поддержке турецких Вооруженных сил удалось захватить практически всю территорию Эль-Баба, являющегося последним оплотом террористы «Исламского государства» (ИГ; запрещена в России) на севере провинции Алеппо.

Один из бойцов, Султан Мурад (Sultan Murad), рассказал в телефонном интервью, что в городе остались только боевики-смертники, которые укрываются в вырытых под Эль-Бабом тоннелях. «Весь город заминирован», — добавил он.

Бои за Эль-Баб, расположенный северо-восточнее Алеппо и примерно в 30 километрах от границы с Турцией, велись с декабря 2016 года. В наступлении участвовали отряды оппозиционной Сирийской свободной армии при поддержке турецких военных.