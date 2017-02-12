Эрдоган назвал конечную цель операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал освобождение приграничных районов, в том числе столицы «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) Ракки, конечной целью турецкой операции в Сирии. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает Reuters.

«Конечная цель — это освобождение территории площадью пять тысяч километров», — заявил Эрдоган.

Ранее в тот же день глава государства сообщил о том, что турецкие войска заняли центр Эль-Баба. Он подчеркнул, что террористы ИГ покидают город, передает Al Jazeera.

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Накануне, 11 февраля, в российском Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта Тадеф на подступах к Эль-Бабу силами сирийских войск и российских ВКС. В ходе операции были уничтожены 650 террористов ИГ.

Боевые действия в районе Эль-Баба, расположенного северо-восточнее Алеппо, ведутся с декабря 2016 года. Наступление на город, контролируемый боевиками ИГ, ведут отряды оппозиционной Сирийской свободной армии при поддержке турецких военных.

Подразделения турецкой армии и части ССА с 24 августа 2016 года проводят в Сирии операцию «Щит Евфрата». Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от экстремистов ИГ и бойцов курдского ополчения, а также создание зон безопасности.