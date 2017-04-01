Задержан 21-летний подозреваемый в нападении на часть Росгвардии в Чечне

В Чечне задержан подозреваемый в причастности к нападению на объект воинской части Росгвардии в Наурском районе республики. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили в Следственном комитете России.

«Один из нападавших — житель Наурского района Чеченской Республики Ибрагим Джамалов. Он дал признательные показания», — говорится в сообщении. Уточняется дата рождения задержанного — 10 апреля 1995 года.

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В настоящее время решается вопрос об аресте Джамалова.

В ночь на 24 марта боевики совершили налет на подразделение Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская в Чечне. Погибли шестеро бойцов федеральной службы, еще трое получили ранения. Все члены банды были уничтожены, у них нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двоих были муляжи поясов смертника. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».