Кадыров пообещал предотвратить повторные нападения боевиков в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров после нападения боевиков на часть Росгвардии призвал силовиков проявлять повышенную бдительность, чтобы избежать подобных инцидентов. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24», опубликованном в четверг, 30 марта.

Кадыров признал, что случившееся — недоработка руководства и силовых ведомств Чечни. «Таких случаев у нас в республике больше не будет», — пообещал он.

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По словам главы республики, станица Наурская, где произошло нападение, всегда была мирным местом, и никто не ожидал, что подобное может там случиться.

Нападение боевиков на войсковую часть Росгвардии произошло в ночь на 24 марта. Погибли шестеро бойцов федеральной службы, еще трое получили ранения. Все члены банды были уничтожены, у них нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двоих были муляжи поясов смертника. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

В СМИ появилась информация, что бойцы Росгвардии в момент нападения боевиков спали, поэтому не смогли эффективно и без потерь отразить атаку. В федеральной службе эти данные отвергли.