Силовые структуры
 

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на войсковую часть в Чечне

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Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за вооруженное нападение на войсковую часть Росгвардии в Чечне. Об этом сообщает мониторинговая группа SITE Intel со ссылкой на Amaq (информационную службу ИГ).

Ранее в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики напали на часть, чтобы захватить оружие для совершения терактов.

Группа вооруженных террористов попыталась проникнуть на территорию городка войсковой части в Наурском районе республики в ночь на 24 марта. В результате завязавшегося боя ликвидированы шесть боевиков, на телах двух из них были обнаружены пояса смертников. Погибли шесть военнослужащих, еще трое пострадали.

Следственный комитет возбудил по факту нападения уголовное дело. Расследование ведется по статьям 317, 208, 222 и 226 УК РФ.

Организация «Исламское государство» признана террористической и запрещена в РФ в соответствии с решением Верховного суда АКПИ 14-1424С от 29 декабря 2014 года.

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