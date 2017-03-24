В Думе рассказали о тотальной зачистке Чечни в случае повторной атаки боевиков

Угроза повторного нападения экстремистов на части Росгвардии в Чечне минимальна, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру» в пятницу, 24 марта.

«Даже если будет повторная провокация, она будет отражена, а после этого будет проведена тотальная зачистка. У ребят, которые могли там дальше по пещерам прятаться, полетят головы», — сказал парламентарий, комментируя информацию о приведении войск национальной гвардии на Северном Кавказе в повышенную боевую готовность.

По его мнению, чеченские боевики не осознают подлинных возможностей российской армии. «Они продолжают жить в своем мире. Та разорванная, не обеспеченная, измученная армия, которая была в начале 1990-х, — эта армия давно закончилась», — пояснил он, подчеркнув, что сейчас российские войска оснащены современным оружием.

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В частности, уточнил депутат, Росгвардия может осуществлять зачистку бандформирований с воздуха. «Живая сила противника уничтожается таким способом: поднимается ночью вертолет с тепловизорами, и все незаконные скопления боевиков ликвидируются», — добавил Шерин.

Ранее в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики напали на войсковую часть Росгвардии в Чечне, чтобы захватить оружие для совершения терактов.

В ночь на 24 марта группа вооруженных террористов попыталась проникнуть на территорию городка воинской части в Наурском районе республики. В результате завязавшегося боя погибли шесть росгвардейцев, трое получили ранения. Военнослужащие ликвидировали шесть боевиков.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.