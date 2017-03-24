Кадыров раскрыл цель нападения боевиков на воинскую часть в Чечне

Боевики напали на войсковую часть Росгвардии в Чечне, чтобы захватить оружие для совершения терактов. Об этом в пятницу, 24 марта, написал на своей странице в Instagram глава республики Рамзан Кадыров.

«Террористы показали свое истинное лицо. Поздно ночью они предприняли попытку с целью захвата оружия проникнуть на территорию одной из войсковых частей Федеральной службы войск национальной гвардии. Сейчас нет сомнений в том, что бандиты намеревались совершить резонансные теракты с использованием оружия, если бы им удалось его добыть и уйти живыми», — говорится в его сообщении.

Кадыров подтвердил ликвидацию шестерых боевиков, указав, что их личности установлены.

«Двое являются уроженцами Ростовской области, один в Волгоградской области, трое уроженцы Чечни», — написал он.

По его словам, с момента создания Росгвардии значительно активизирована борьба с бандитизмом. «При активном участии подразделений национальной гвардии ликвидированы особо опасные преступники, совершившие этой зимой посягательства на жизнь сотрудников полиции, раскрыты и нейтрализованы бандитские группы. Это не осталось незамеченным экстремистами, которые гонят на смерть молодых людей», — говорится в сообщении Кадырова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на войсковую часть Росгвардии. Расследование ведется по статьям 317, 208, 222 и 226 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащих», «Участие в вооруженном формировании, непредусмотренном федеральным законом», «Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой, а также хищение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни»).

В ночь на 24 марта группа вооруженных террористов попыталась проникнуть на территорию городка воинской части в Наурском районе республики. В результате завязавшегося боя ликвидированы шесть боевиков, на телах двух из них были обнаружены пояса смертников.

Погибло шесть военнослужащих, еще трое пострадали.