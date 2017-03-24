Путин прокомментировал нападение боевиков на воинскую часть Росгвардии в Чечне

Президент России Владимир Путин, комментируя нападение боевиков на воинскую часть Росгвардии в Чечне, заявил о необходимости объединить усилия в борьбе с терроризмом. Такое мнение глава государства высказал в пятницу, 24 марта, во время встречи в Кремле с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен, передает ТАСС.

«Буквально сегодня на Северном Кавказе, в Чечне у нас тоже произошло тяжелое событие, было атаковано одно из подразделений нашей Национальной гвардии террористами», — сказал Путин, отметив, что все страны должны осознать реальность экстремистской угрозы.

Атака на воинскую часть Росгвардии в Наурском районе Чечни была совершена в ночь на 24 марта. В результате завязавшегося боя погибли шесть росгвардейцев, трое получили ранения. Военнослужащие ликвидировали шесть боевиков.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.