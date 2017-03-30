В Чечне уничтожили двух вооруженных боевиков

В Чечне в ходе оперативно-разыскных мероприятий уничтожили двух вооруженных боевиков. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил «Интерфакс» источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа.

По его словам, они были замечены в лесистой местности в горах Урус-Мартановского района. На требование силовиков сложить оружие и выйти на открытую местность боевики ответили огнем и в ходе перестрелки были уничтожены.

Принимаются меры по установлению их личностей. Прочесывается местность.

Никто из участников операции не пострадал, добавил источник.

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Ранее 30 марта глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков проявлять повышенную бдительность, чтобы избежать инцидентов, подобных нападению боевиков на войсковую часть Росгвардии. Он признал, что случившееся — недоработка руководства и силовых ведомств Чечни.

В ночь на 24 марта боевики совершили налет на подразделение Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская в Чечне. Погибли шестеро бойцов федеральной службы, еще трое получили ранения. Все члены банды были уничтожены, у них нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двоих были муляжи поясов смертника. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».