Путин поручил помочь родственникам погибших в Чечне бойцов Росгвардии

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь родственникам бойцов Росгвардии, погибших в результате нападения боевиков на воинскую часть в Чечне. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 27 марта.

«Прошу вас обратить внимание на поддержку семей погибших», — сказал глава государства на встрече с руководством нацгвардии.

Произошедшее в Чечне подтверждает, что одной из приоритетных задач ведомства должна оставаться борьба с терроризмом и организованной преступностью, отметил Путин.

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Президент призвал Росгвардию использовать «крепкий кадровый состав и большой профессиональный опыт» для защиты национальных интересов страны. Он подчеркнул, что ведомство должно «профессионально реагировать на попытки под любым предлогом дестабилизировать общественный порядок в нашей стране».

В ночь на 24 марта группа вооруженных террористов попыталась проникнуть на территорию городка воинской части в Наурском районе республики. В результате завязавшегося боя погибли шесть росгвардейцев, трое получили ранения. Военнослужащие ликвидировали шесть боевиков. Позже стало известно, что ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России).