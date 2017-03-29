Росгвардия отказалась считать бойцов с КПП в Чечне спавшими в момент нападения

Росгвардия опровергает информацию СМИ о том, что военнослужащие были не готовы отразить нападение боевиков на войсковую часть в Чечне в ночь на 24 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

Служебная проверка обстоятельств произошедшего показала, что военнослужащие действовали мужественно и самоотверженно, в соответствии с должностными обязанностями и воинскими уставами. Как подчеркнули в пресс-службе, это позволило не допустить многочисленных жертв среди проживающих на территории военного городка.

«Ссылки некоторых СМИ на неких информированных лиц в силовых структурах Чечни и в Росгвардии не могут восприниматься в качестве достоверной информации», — добавили в Росгвардии.

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Ранее в среду, 29 марта, появились неофициальные сообщения, что военнослужащие части были без оружия, а дежурные на КПП спали. При нападении находящиеся на контрольно-пропускном пункте должны доложить об этом командиру подразделения. Тот берет ключи от комнаты хранения, куда вечером сдается оружие, и выдает его бойцам. Однако в ночь атаки сигналов тревоги не поступало, поскольку люди на КПП спали, отмечали СМИ. Боевики якобы пробрались к объекту и зашли через оставленную открытой дверь. Нападавшие зарезали двоих спящих дежурных, забрали их автоматы. Затем произошла перестрелка с патрульными, в итоге были убиты шестеро боевиков (у них было еще два подельника, которые сумели скрыться, но одного уже поймали).

Как заявляли в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), около 02:30 неизвестные совершили нападение на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская в Чечне. Все члены банды были уничтожены. У них нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двоих были муляжи пояса смертника. Погибли шестеро бойцов Росгвардии, еще трое получили ранения.