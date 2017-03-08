Россия
 

Семейная пара с ребенком погибла в астраханской гостинице

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В Астрахани погибли три постояльца местной гостиницы, в том числе ребенок. Об этом в среду, 8 марта, сообщает областное следственное управление СКР.

Тела погибших без признаков насильственной смерти нашла администратор гостиницы. Семейная пара и их восьмилетний сын заселились в номер вечером 7 марта и планировали выехать на следующий день.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Как отмечается на сайте регионального управления СКР, после выяснения обстоятельств гибели семьи будет принято процессуальное решение.

В ноябре 2016 года сообщалось, что призер чемпионата мира по хоккею с шайбой Людмила Юрлова погибла вместе с семьей в Москве от отравления угарным газом.

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La scène paysanne du premier plan représente les semailles. À droite, un homme sème à la volée. Des pies et des corneilles picorent les graines qui viennent d'être semées, à proximité d'un sac blanc et d'une gibecière. Derrière, un épouvantail en forme d'archer et des fils tendus, sur lesquels sont accrochés des plumes, sont destinés à éloigner les oiseaux. À gauche, un paysan à cheval passe la herse sur laquelle est posée une pierre qui permet aux dents de pénétrer plus profondément dans la terre. Il recouvre ainsi les grains qui viennent d'être semés. À l'arrière-plan, le peintre a représenté le Palais du Louvre. Du château au centre, on distingue, outre le donjon central qui accueillait alors le trésor royal, la façade orientale à droite, encadrée par la tour de la Taillerie et la tour de la Chapelle, et à gauche la façade méridionale, avec ses deux tours jumelées au centre. L'ensemble est entouré d'une enceinte ponctuée de trois tours et de deux bretèches, visibles ici. Sur la rive, des personnages conversent ou se promènentОткройте, паства!
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