Семейная пара с ребенком погибла в астраханской гостинице

В Астрахани погибли три постояльца местной гостиницы, в том числе ребенок. Об этом в среду, 8 марта, сообщает областное следственное управление СКР.

Тела погибших без признаков насильственной смерти нашла администратор гостиницы. Семейная пара и их восьмилетний сын заселились в номер вечером 7 марта и планировали выехать на следующий день.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Как отмечается на сайте регионального управления СКР, после выяснения обстоятельств гибели семьи будет принято процессуальное решение.

В ноябре 2016 года сообщалось, что призер чемпионата мира по хоккею с шайбой Людмила Юрлова погибла вместе с семьей в Москве от отравления угарным газом.