Двое мужчин в Москве умерли от отравления угарным газом в «Газели»

На севере столицы в припаркованном автомобиле найдены тела двух мужчин. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, погибшие были обнаружены в машине «Газель», стоящей у дома номер 21 по Лобненской улице. По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили факт обнаружения тел двух человек по этому адресу.

В мае 2016 года в Челябинской области три человека в автомобиле погибли от отравления угарным газом. Шестеро жителей Златоуста поехали в Сатку. Автомобиль при пересечении по разлившейся от паводка реке Уртюшка застрял. Водитель вылез и, не выключив двигатель, пошел подцеплять лебедку. Когда машину вытянули, шофер обнаружил, что трое пассажиров не подают признаков жизни, еще двое находились без сознания.