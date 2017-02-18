В Екатеринбурге убили разносившую пенсии женщину-почтальона

Женщину-почтальона, которая разносила пенсии, убили и ограбили в Екатеринбурге. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает РИА Новости.

Тело погибшей было найдено на лестничной клетке одного из жилых домов города. Находившиеся при ней 240 тысяч рублей пропали.

Как заявили агентству в управлении Следственного комитета России по Свердловской области, по факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

В региональном отделении «Почты России» рассказали, что филиал оказывает правоохранительным органам максимальное содействие в раскрытии преступления. Представители организации выразили соболезнования семье погибшей и пообещали оказать родным почтальона материальную помощь.

В октябре 2016 года в Дагестане злоумышленники расстреляли двоих почтальонов, развозивших пенсии. Преступники забрали у них 13 миллионов рублей и скрылись, но вскоре были задержаны.