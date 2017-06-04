Появились подробности массового убийства в Тверской области

Мужчина, который застрелил восемь человек в поселке Редкино Конаковского района Тверской области, является электриком. Он выполнял работы в садоводческом товариществе «50 лет Октября», сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

«Он пришел на собрание и начал стрельбу», — рассказал один из собеседников агентства.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили ТАСС, что подозреваемый является жителем Москвы. Судимостей у него не было, ранее он привлекался к ответственности только за нарушения ПДД.

Мужчина задержан, в ближайшее время с ним будут проведены следственные действия.

По данным Следственного комитета, поводом для расправы стал бытовой конфликт. Один из участников мероприятия в садоводческом товариществе, взяв дома ружье, расстрелял из него своих обидчиков, а также свидетелей — двух женщин и шестерых мужчин. Стрельба велась с близкого расстояния из 12-калиберного карабина «Сайга», сообщили РИА Новости в областном УМВД. Убийство, как уточняет «Твериград», было совершено ночью 4 июня во время застолья.