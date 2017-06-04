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Укрывшаяся одеялом женщина спаслась от расправы под Тверью

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Одной из женщин удалось выжить при стрельбе в поселке Редкино Тверской области, в результате которой были убиты восемь человек. Она спряталась под одеяло, рассказал РИА Новости официальный представитель регионального управления МВД Вадим Левшин.

Подозреваемый — по данным полиции, это 45-летний житель Москвы — при задержании был пьян и не пытался скрыться, отметил собеседник агентства.

Также известно, что орудием убийства стал карабин «Сайга» 12 калибра. Оружие зарегистрировано в установленном порядке и принадлежит подозреваемому. Мужчина, как заявляли в областном УМВД, не имеет судимостей, а к ответственности привлекался только за нарушения ПДД.

Массовая расправа была совершена ночью 4 июня в дачном доме в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Поводом стал бытовой конфликт, возникший во время застолья. Один из его участников уехал к себе домой и через некоторое время вернулся с оружием. Затем он открыл огонь с близкого расстояния по своим обидчикам и свидетелям. В результате стрельбы на месте погибли две женщины и шесть мужчин.

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