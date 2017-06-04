Обнаружена девятая жертва тверского стрелка

Следователи нашли еще один труп на месте бытового конфликта в поселке Редкино Тверской области, сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями», — сказала она.

Ранее сообщалось о восьми убитых. Одной из женщин удалось выжить — она пряталась под одеялом.

По данным полиции, подозреваемый — 45-летний электрик из Москвы. При задержании он был пьян и не пытался сопротивляться.

Как предварительно поясняют следователи, в ночь на 4 июня мужчина участвовал в застолье в дачном доме в Редкино. Во время встречи возникла ссора, он уехал домой, а через некоторое время вернулся с оружием, карабином «Сайга» 12 калибра, после чего отрыл огонь по обидчикам и свидетелям. На месте, кроме обнаруженной женщины, погибли еще две, а также шесть мужчин.