Девять жизней

Кровавая драма развернулась в ночь на воскресенье, 4 июня, в дачном товариществе «50 лет Октября» Тверской области — пьяный электрик из Москвы застрелил из дробовика девять соседей после незначительной ссоры. На месте работают эксперты-криминалисты и следователи. «Лента.ру» узнала первые подробности трагедии.

Видео: www.tvc.ru

Жертвами дачника из Москвы 1972 года рождения, по данным регионального управления СКР, стали четыре женщины и пять мужчин. По официальной информации, в роковую ночь в поселке Редкино Конаковского района накануне трагедии было весело — большая компания распивала спиртное в одном из домовладений. Во время застолья между несколькими гостями и предполагаемым убийцей возник конфликт, после которого обиженный мужчина ушел к себе на дачу. Вернулся он с охотничьим карабином наперевес. Дачник с ходу открыл огонь, в результате чего восемь человек скончались на месте. Тело еще одной женщины следователи нашли в багажнике машины главного подозреваемого.

О стрельбе в полицию сообщили уцелевшие участники торжества. Одна женщина чудом спаслась, спрятавшись под одеялом в комнате, пишет tvernews.ru.

«Нападавший задержан, с ним проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Назначены судебные экспертизы, в том числе баллистическая, генетическая, криминалистическая и медицинская», — уточняется в пресс-службе регионального управления СКР. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ).

По сообщениям региональных СМИ, огонь велся из карабина «Сайга», легально зарегистрированного на предполагаемого убийцу. По предварительной информации, задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался, из нарушений — только штрафы за вождение. По неофициальным данным, он работал электриком в дачном поселке.

Возможные мотивы

По информации «Московского комсомольца», преступление совершил 45-летний Сергей Егоров. Одно тело из девяти пока не опознано — пуля обезобразила лицо жертвы.

По словам местных жителей, в роковую ночь у Егорова возник спор с другими отдыхающими по поводу службы в армии.

Якобы электрик сообщил собравшимся, когда уже был навеселе, что служил в Воздушно-десантных войсках. Эту версию излагает «Комсомольская правда». Начал было рассказывать, как он разбивал головой кирпичи и прыгал с парашютом. Но его грубо оборвали другие члены компании, усомнившиеся в том, что он вообще служил в армии, поскольку раньше об этом никто ничего не слышал.

«Не похож он на вэдэвэшника, не спортивный, обычный мужик. Да и живет здесь с мамой 90-летней, которую по выходным вывозит на дачу из Москвы, электриком в товариществе подрабатывает. В общем, на военного в прошлом не тянет», — цитирует издание одного из местных жителей. Затаив обиду, Егоров покинул компанию.

Вернулся он уже с карабином и начал методично и метко расстреливать всех, с кем сидел за столом. Дачники бросились врассыпную, но стрелок настиг почти каждого. Целился в голову и нажимал на спусковой крючок. Один из погибших пытался спрятаться в деревянном туалете рядом с избой, но тщетно. Посчастливилось лишь женщине, успевшей забежать во время суматохи на второй этаж дома и забраться под одеяло. Оттуда она и вызвала полицейских.

Первыми, по данным издания, к месту трагедии подоспели инспектор местного подразделения ДПС и участковый. В тот момент подозреваемый складывал тела своих жертв в ряд. Полицейские улучили момент, когда предполагаемый убийца отложил карабин, чтобы притащить очередной труп и задержали его. Сопротивления он не оказал.

Погибшие — приличные люди, не замеченные в чрезмерном пристрастии к спиртному. Домовладение роскошным не назовешь, но добротное — несколько отдельных строений, хороший огород. На участке правоохранители обнаружили автомобиль, квадроцикл.

По словам дачников, среди жертв, в частности, семья Смирновых — уважаемые в поселке люди. Сиротой осталась их дочь-студентка.

О подозреваемом известно, что он родился в Ярославской области, а в столице — прописан. Проживает вместе с престарелой матерью в Москве, а в Тверскую область выезжает в летний период.