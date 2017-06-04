В МВД сообщили об отсутствии опыта военной службы у тверского стрелка

Москвич, который под Тверью расстрелял девять человек в ходе конфликта, произошедшего якобы из-за насмешек пьяной компании о том, что он не служил в армии, действительно не служил. Об этом РИА Новости в воскресенье, 4 июня, сообщил официальный представитель управления МВД России по региону Вадим Левшин.

«Никто он — ни пограничник, ни ВДВшник, это я вам на 300 процентов могу сказать», — подчеркнул собеседник агентства. «Это только одна из версий, сейчас следствие со всем разбирается», — добавил Левшин.

Массовое убийство было совершено в ночь на 4 июля в садоводческом товариществе близ поселка Редкино. Во время застолья между выпивавшими завязался спор о службе в армии. 45-летний электрик из Москвы Сергей Егоров начал рассказывать, что он служил в ВДВ. Собутыльники заявили, что не верят ему, из-за чего мужчина вспылил и уехал.

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Через некоторое время электрик вернулся с карабином «Сайга», бросил фразу «Сейчас я вам покажу, как я умею стрелять», и открыл по людям огонь. Восемь человек он застрелил на месте. Еще одну участницу застолья Егоров пытался заставить копать могилу, но та отказалась, после чего также была убита. Жертвами стали четыре женщины и пять мужчин.

Одной женщине из находившихся за столом удалось выжить. Она спряталась под одеяло на втором этаже дома и вызвала оттуда полицию.

Подозреваемого задержали по горячим следам, он был пьян и не сопротивлялся. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).