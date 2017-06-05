Установлены личности всех убитых тверским стрелком

Правоохранительные органы установили личности всех погибших на территории садоводческого товарищества «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по региону Вадим Левшин.

«Личности всех убитых установлены, среди них есть пожилая женщина в возрасте более 90 лет», — сказал он.

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В то же время председатель садового товарищества Марина Лобанова сообщила РИА Новости, что среди погибших — пенсионерка и семейная пара. «Я знаю, что среди погибших — 92-летняя бабушка хозяина дачи Вячеслава Соловьева, а также сам Соловьев. И их друзья, муж и жена Смирновы», — рассказала она.

Лобанова также рассказала, что ранее видела подозреваемого в убийстве в их товариществе. «Ничего подозрительного не замечала», — отметила она.

Массовое убийство было совершено в ночь на воскресенье, 4 июля. Во время застолья между выпивавшими завязался спор о службе в армии. 45-летний электрик из Москвы Сергей Егоров начал рассказывать, что он служил в ВДВ. Участники застолья заявили, что не верят ему, из-за чего мужчина вспылил и уехал.

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Вскоре Егоров вернулся с карабином «Сайга», бросил фразу «Сейчас я вам покажу, как я умею стрелять» и открыл по людям огонь. Восемь человек он застрелил на месте. Еще одну участницу застолья он пытался заставить копать могилу, но та отказалась, после чего также была убита. Жертвами стали четыре женщины и пять мужчин. Одной женщине из находившихся за столом удалось выжить. Она спряталась под одеяло на втором этаже дома и вызвала оттуда полицию.

Подозреваемого задержали по горячим следам, он был пьян и не сопротивлялся. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

В МВД заявили, что Егоров не проходил военную службу.

