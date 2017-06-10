Пострадавшая во время стрельбы в Кратово умерла в больнице

Одна из пострадавших во время стрельбы в Кратово скончалась. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил источник в силовых структурах.

Женщина, получившая огнестрельное ранение, умерла в больнице на операционном столе примерно в 19:20 по московскому времени. Ее муж был доставлен в это же медицинское учреждение в критическом состоянии, ему делают операцию.

Ранее сообщалось о двух жертвах ЧП.

По словам официального представителя подмосковного глава СК РФ Елены Фокиной, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). После окончания спецоперации возможна переквалификация на другие, более тяжкие составы преступления. Она добавила, что официально известно об одной погибшей и двух раненых в результате стрельбы.

Штурм сарая, в котором укрылся стрелок, временно приостановлен, так как мужчина кинул в бойцов Росгвардии несколько гранат. Никто из силовиков не пострадал. Сообщается, что помещение загорелось.

10 июня житель поселка Кратово (Раменский район) открыл огонь сначала по тем, кто находился с ним в частном доме, затем по прохожим. По словам представителей Следственного комитета, стрелок — мужчина 1967 года рождения. Другая информация о его личности не озвучивается.