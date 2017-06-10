Против кратовского стрелка возбудили дело за посягательство на бойцов Росгвардии

Мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном поселке Кратово, укрылся в сарае и применяет против штурмующих строение бойцов Росгвардии взрывные устройства. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета Елена Фокина.

По словам Фокиной, к ранее возбужденному уголовному делу по статье 105 («Убийство») добавлены еще два состава преступления: статья 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») и статья 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Ранее стало известно о смерти одной из пострадавших в результате стрельбы. Женщина скончалась в больнице. Ее муж был доставлен в это же медицинское учреждение в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь.