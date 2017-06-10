Пострелял и в кусты

Не миновало и недели после событий в дачном поселке «50 лет Октября» Тверской области, где пьяный электрик застрелил из «Сайги» девятерых соседей, как произошла новая трагедия по схожему сценарию — в Подмосковье. Погибли четверо. Обиженный на весь свет любитель оружия, хозяин частного дома в поселке Кратово (Раменский район Московской области) открыл огонь сначала по тем, кто находился в помещении, а затем по прохожим. Подробности выясняла «Лента.ру».

Хронология трагедии

Первая информация о стрельбе в подмосковном Кратово поступила около шести часов вечера в субботу, 10 июня. Источник в силовых структурах Московской области сообщил «Ленте.ру», что хозяин частного дома расстрелял всех, кто находился в помещении, после чего открыл огонь по соседям и прибывшим полицейским. По словам источника, в результате один прохожий погиб и трое пострадали: их доставили в больницы в тяжелом состоянии. У всех жертв были зафиксированы огнестрельные раны от охотничьего оружия.

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Другой источник рассказал, что хозяин дома забаррикадировался в сарае, откуда ведет огонь по спецназу Росгвардии. И уточнил, что, по словам соседей, на момент стрельбы в доме находились пять человек. Четверо, вероятно, погибли, а пятый ведет огонь. Правоохранительные органы оцепили место происшествия, сотрудники СОБР приступили к штурму дома.

Чуть позже официальный представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова сообщила, что личность стрелка установлена: это местный житель 1967 года рождения. Источник, находящийся на месте происшествия, рассказал, что состояние двоих из пострадавших при стрельбе прохожих — мужчины и женщины — врачи расценивают как критическое: у них обширные огнестрельные повреждения грудной клетки из охотничьего оружия. Третий пострадавший госпитализирован с ранением в ногу, его жизни ничто не угрожает. Примерно в 19:20 по московскому времени женщина, получившая огнестрельное ранение, умерла в больнице на операционном столе.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, погибшая — 34-летняя Мария А. В результате стрельбы был ранен ее муж — 34-летний Зураб Д. и сосед стрелка, 49-летний Григорий М.

Гранаты и огонь

Спецназ Росгвардии не сумел быстро захватить сарай, откуда велся огонь: стрелок кинул в бойцов Росгвардии несколько гранат. По словам источника в правоохранительных органах, один из бойцов получил осколочные ранения обеих ног и рук, а также поверхностные раны тела и был госпитализирован.

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Елена Фокина сообщила, что по факту трагедии в Кратово возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Позже добавили еще два состава преступления: статья 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») и статья 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

«Новые составы преступления были добавлены к делу потому, что преступник кинул в бойцов Росгвардии несколько взрывных устройств и расстрелял машину стражей порядка», — уточнила Елена Фокина.

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По данным ТАСС, на переговоры кратовский стрелок не пошел. На место событий приехал его отец, но даже с ним он не стал разговаривать. Информированный источник сообщил «Интерфакс», что стрелок — некто Игорь Зенков.

«Предварительно установлена личность преступника — это Игорь Зенков, 1967 года рождения, ранее служивший в одном из подразделений МЧС и уволившийся по выслуге лет. У него было хобби — он собирал в лесах оружие времен Великой Отечественной войны», — отметил источник.

Скрывшийся в огне

Через несколько часов после кратовской бойни тот, кто ее устроил, сумел сбежать вместе с оружием. Судя по информации с места событий, это произошло следующим образом: когда в бойцов Росгвардии полетели взрывные устройства, штурм захлебнулся и стражам порядка пришлось отступить. Вскоре после этого здание, где укрывался стрелок, загорелось: судя по всему, злоумышленник сам преднамеренно поджег дом, чтобы скрыться под прикрытием пожара. Он воспользовался суетой, покинул участок и выбрался за пределы первого кольца оцепления.

«Правоохранительные органы оцепили поселок и обследуют каждый дом, а также лес, примыкающий к поселку. Дом, откуда велась стрельба, горит; в настоящий момент ведется его тушение», — сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Пожарные тушили дом лишь снаружи, поскольку правоохранительные органы заподозрили злоумышленника в том, что он мог оставить в строении взрывные устройства, в частности мины-ловушки. Чтобы проверить это, была вызвана группа разминирования, которой предстоит обследовать дом после ликвидации пожара.

Стрелка блокировали сотрудники Росгвардии в лесополосе неподалеку от поселка. Сдаваться он отказался.

Около полуночи источник в МВД сообщил, что подозреваемый ликвидирован.