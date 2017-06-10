Кратовский стрелок оказался бывшим сотрудником МЧС

Мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном поселке Кратово, ранее служил в структуре министерства по чрезвычайным ситуациям и увлекался поиском оружия времен Второй Мировой войны. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает «Интерфакс».

«Предварительно установлена личность преступника — это Игорь Зенков 1967 года рождения, ранее служивший в одном из подразделений МЧС и уволившийся по выслуге лет. У него было хобби — он собирал в лесах оружие времен Великой Отечественной войны», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника агентства, оружие, из которого он вел огонь из дома, скорее всего было восстановлено именно из таких находок.

Ранее в МВД уточнили количество жертв стрелка из Кратово. По уточненным данным, в результате инцидента погибли четыре человека.

Также сообщалось, что стрелок из Кратово был блокирован и окружен сотрудниками Росгвардии в лесополосе неподалеку от поселка. Мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном поселке Кратово, сбежал с места происшествия вместе с оружием.

Ранее стало известно о том, что он укрылся в сарае и применяет против штурмующих строение бойцов Росгвардии взрывные устройства.