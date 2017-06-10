Силовые структуры
 

В зону спецоперации в Кратово стянуты дополнительные силы

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Дополнительные силы полиции и Росгвардии стянуты к месту спецоперации в подмосковном Кратово, где мужчина устроил стрельбу. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает РИА Новости.

Как отмечается , через зону оцепления проехали военный и полицейский грузовики. Проехал также бронированный автомобиль «Тигр» Росгвардии.

Корреспондент агентства «Интерфакс» сообщает, что к месту проведения операции прибыли три бронированных автомобиля «Тигр» и транспорт спецназа.

Прибывшее подкрепление в сопровождении транспортного большегруза «Урал» направились вглубь поселка к месту проведения спецоперации, указывает агентство.

ТАСС сообщает, что в специальной операции по обезвреживанию мужчины задействованы почти 200 бойцов Росгвардии и сотрудников МВД.

Вечером 10 июня «Интерфакс» назвал имя кратовского стрелка. Им оказался бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков, увлекавшийся также поиском оружия времен Второй Мировой войны. Мужчина,, скорее всего, вел огонь по стражам порядка из оружия, которое было восстановлено именно из таких находок.

Ранее МВД уточнили количество жертв стрелка из Кратово. По их данным, в результате инцидента погибли четыре человека.

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