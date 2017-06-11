Кратовский стрелок ликвидирован

Устроивший стрельбу в подмосковном Кратово мужчина ликвидирован. Об этом «Ленте.ру» в воскресенье, 11 июня, заявила официальный представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

«Подозреваемый ликвидирован в ходе совместной спецоперации подмосковных полицейских и Росгвардии», — сказал Петрова.

Мужчина был уничтожен после того, как оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, блокировавшим его.

Материалы по теме Пострелял и в кусты Как кратовский убийца несколько часов держал в напряжении целый поселок

На место спецоперации были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии, в том числе, грузовики и бронированный транспорт.

Вечером 10 июня «Интерфакс» назвал имя кратовского стрелка. Им оказался бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков, увлекавшийся поиском оружия времен Второй мировой войны. Скорее всего, он вел огонь по стражам порядка из оружия, которое было восстановлено именно из таких находок.

Ранее МВД уточнили количество жертв стрелка из Кратово. По данным ведомства, в результате инцидента погибли четыре человека.