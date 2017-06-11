Колокольцев раскрыл детали спецоперации в Кратово

Глава МВД Владимир Колокольцев, прибывший в Кратово, где 10 июня мужчина убил четырех человек, раскрыл журналистам подробности спецоперации. Его слова приводит РИА Новости.

«Преступник был блокирован. На протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов, пострадали четыре спецназовца. Ранения легкие, здоровью ничего не угрожает», — сказал Колокольцев.

Министр добавил, что следствие даст оценку действиям преступника и установит его мотивы.

Кроме того, он указал, что во время операции пострадало гражданское население, которое оказалось в зоне проведения спецмероприятия.

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Командующий Центральным округом Росгвардии Павел Дашков сообщил, что касательные ранения получили четыре сотрудника подмосковного СОБР, принимавшие участие в спецоперации.

Дашков сообщил журналистам, что глава МВД выразил благодарность всему личному составу за участие в спецоперации. «Министром внутренних дел была выражена благодарность всему личному составу за действия, проявленные при захвате вооруженного преступника», — сказал он.

Устроивший стрельбу в подмосковном Кратово мужчина был ликвидирован в ходе совместной спецоперации подмосковных полицейских и Росгвардии в ночь на 11 июня.

На место спецоперации были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии, в том числе, грузовики и бронированный транспорт.

Вечером 10 июня «Интерфакс» назвал имя кратовского стрелка. Им оказался бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков, увлекавшийся поиском оружия времен Второй мировой войны. Скорее всего, он вел огонь по стражам порядка из оружия, которое было восстановлено именно из таких находок.

Ранее МВД уточнили количество жертв стрелка из Кратово. По данным ведомства, в результате инцидента погибли четыре человека.

