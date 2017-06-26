Житель коммуналки на юге Москвы открыл стрельбу по соседским детям

В коммунальной квартире на юге Москвы в ходе ссоры мужчина несколько раз выстрелил в детей, проживающих в соседней комнате. Об этом kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Нагатинской улице. Отмечается, что 16-летняя девушка закрыла собой младших брата и сестру и брызнула соседу в лицо перцовым газом из баллончика. Мужчина и школьница были доставлены в больницу. «Ссоры в этой коммуналке происходят постоянно, атмосфера там очень неблагополучная. Причины житейские, бытовые. Что стряслось на этот раз, выясняем», — пояснил собеседник издания.

Он добавил, что мужчина после оказания медпомощи был направлен в отделение полиции для дачи показаний. Девушка остается в больнице, однако ее жизни ничто не угрожает.

Как сообщает «360», конфликт возник в воскресенье, 25 июня, около 23:30 мск.

В мае суд приговорил бывшего сантехника из Петербурга к 16 годам колонии за убийство соседей по коммуналке. Летом 2016 года 64-летний пенсионер застрелил 35-летнюю женщину и ее 50-летнего мужа, расчленил тела жертв и попытался смыть их в канализацию. Однако произошел засор, после чего коммунальщики обнаружили фрагменты трупов. Мужчина объяснил свой поступок систематическими конфликтами на почве употребления алкоголя.