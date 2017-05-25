Расчленившего соседей по коммуналке петербуржца приговорили к 16 годам колонии

Бывший сантехник из Петербурга получил 16 лет колонии за убийство соседей по коммуналке. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает Пятый канал.

По данным издания, суд признал 64-летнего пенсионера Юрия Савина виновным в убийстве супружеской пары, своих соседей по коммуналке, в июле 2016 года. На почве личных неприязненных отношений он застрелил 35-летнюю женщину и ее 50-летнего мужа из сигнального пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами. После убийства он расчленил тела своих жертв и попытался смыть их в канализацию. Однако произошел засор, после чего коммунальщики обнаружили фрагменты трупов. Вскоре Савин был задержан.

Мотивом преступления, со слов самого Савина, послужили систематические конфликты на почве употребления жертвами алкоголя. Они якобы приводили в коммуналку большие компании и унижали пенсионера. При этом сообщается, что ранее мужчина четырежды отбывал наказание — за хищения и незаконный оборот наркотиков.

В марте серийному убийце из Ангарска Михаилу Попкову предъявили обвинение в совершении еще 60 убийств. По данным следствия, всего за 20 лет его жертвами на территории Иркутской области стали 84 женщины в возрасте от 16 до 40 лет. В 2015 году суд приговорил его к пожизненному заключению за убийство 22 человек.