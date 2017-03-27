Чистильщику из Ангарска вменили убийства еще 60 женщин

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение бывшему милиционеру из Ангарска Михаилу Попкову в совершении еще 60 убийств женщин. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 27 марта.

По данным следствия, всего за 20 лет его жертвами на территории Иркутской области стали 84 женщины в возрасте от 16 до 40 лет. Их социальный статус и положение в обществе были абсолютно разными.

В ближайшее время обвиняемый и его адвокат начнут знакомиться с материалами уголовного дела. После этого Попков предстанет перед судом за совершенные преступления.

О раскрытии новых убийств 12 января сообщил следователь Евгений Карчевский. Тогда же Попкову вменили 25 преступных эпизодов.

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В ходе расследования и суда над маньяком было установлено, что убивал он с 1992 по 2010-й. Обнаженные тела женщин с признаками изнасилования и насильственной смерти находили в лесных массивах вдоль трасс. Сам бывший милиционер утверждал, что убивал лишь «распутных женщин», а потому называл себя Чистильщиком.

Попков уволился из органов внутренних дел в 1998 году. После этого, по некоторым данным, он работал на трубном заводе, в ЧОП, а также занимался перепродажей машин. В 2012-м мужчина был задержан во Владивостоке, куда поехал за очередным автомобилем.

Следователям удалось выйти на преступника благодаря экспертизе ДНК. Чистильщик признался в интервью газете «Комсомольская правда», что не мог предвидеть такого развития событий. «Родился не в том веке. Это сейчас такие современные технологии, методы, а раньше не было», — сказал он.

В январе 2015 года суд приговорил Попкова к пожизненному заключению за убийство 22 женщин в период с 1994 по 2000 год.