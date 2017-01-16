Сидящий за 22 убийства Чистильщик понадеялся на помилование

Михаил Попков, бывший милиционер из Ангарска, пожизненно осужденный за убийство 22 женщин, надеется, что в 60 лет сможет написать прошение президенту о помиловании. Об этом оперуполномоченный сотрудник МВД Артем Дубынин в понедельник, 16 января, сообщил информационному агентству «Байкал 24».

По словам полицейского, Попков надеется, что получить прощение ему помогут раскаяние и приближающийся пенсионный возраст. Дубынин отметил, что настоящего раскаяния у осужденного нет.

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Помилование в России — исключительное право президента страны, закрепленное в Конституции. Каждый осужденный имеет право просить о смягчении участи или помиловании. Прежде, чем попасть на рассмотрение к президенту, ходатайство осужденного проходит через целый ряд инстанций — от тюремной администрации до главы субъекта РФ, где находится проситель.

12 января следователь по особо важным делам управления Следственного комитета России по Иркутской области Евгений Карчевский сообщил, что жертвами бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова могли стать 80 человек.

10 января Попкову было предъявлено новое обвинение еще по 25 преступным эпизодам.

В январе 2015-го в суде было доказано, что он совершал преступления в период с 1994 по 2000 год. Однако в ходе расследования выяснилось, что в действительности он убивал с 1992-го по 2010-й. Обнаженные тела женщин с признаками изнасилования и насильственной смерти находили на территории Ангарского и двух соседних районов Иркутской области. Сам бывший милиционер утверждал, что убивал лишь «распутных женщин», а потому называл себя Чистильщиком.

Попков уволился из органов внутренних дел в 1998 году. После этого, по некоторым данным, он работал на трубном заводе, в ЧОП, а также занимался перепродажей машин. В 2012-м мужчина был задержан во Владивостоке, куда поехал за очередным автомобилем.