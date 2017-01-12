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Признавшегося в 59 убийствах Чистильщика с гомицидоманией отправили к психиатрам

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Михаил Попков
Михаил Попков

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, признавшийся в 59 убийствах, пройдет судебно-психиатрическую экспертизу. По ее завершении дело будет передано обвиняемому для ознакомления, а затем направлено в суд для вынесения приговора. Об этом в четверг, 12 января, «Интерфаксу» сообщил следователь по особо важным делам следственного управления СКР по Иркутской области Евгений Карчевский.

По его словам, врачи поставили Попкову диагноз «гомицидомания» (страсть к убийствам), который не является симптомом психического расстройства. Таким образом, Попкова вряд ли признают невменяемым, считает следователь.

«Среди преступлений, в которых он признался, были и так называемые "глухари", и неизвестные нам факты, которые находили свое подтверждения в виде найденных в указанных им местах останков жертв. Свои преступления Попков запоминал покадрово, и все это буквально посекундно описывал в явках и давая показания. При этом каких-либо эмоций он не демонстрировал», — добавил Карчевский.

10 января стало известно, что бывшему офицеру МВД, два года назад осужденному пожизненно за убийство 22 женщин, предъявлено новое обвинение еще по 25 эпизодам. В общей сложности он обвиняется в расправе над 47 женщинами, при этом сам он дал признательные показания по 59 убийствам.

В январе 2015 года в суде было доказано, что Попков совершал преступления в период с 1994 по 2000 год. Однако в ходе расследования выясняется, что в действительности он убивал с 1992 по 2010 год. Обнаженные тела женщин с признаками изнасилования и насильственной смерти находили на территории Ангарского и двух соседних районов Иркутской области. Сам бывший милиционер утверждал, что убивал лишь «распутных женщин», а потому называл себя Чистильщиком.

Известно, что Попков уволился из органов внутренних дел в 1998 году. После этого, по некоторым данным, он работал на трубном заводе, в ЧОП, а также занимался перепродажей машин. В 2012-м мужчина был задержан во Владивостоке, куда поехал за очередным автомобилем.

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