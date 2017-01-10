Сидящий за убийство 22 женщин Чистильщик обвинен еще в 25 расправах

Осужденному на пожизненный срок за убийство 22 женщин бывшему милиционеру из Ангарска предъявлено новое обвинение еще по 25 эпизодам. Об этом во вторник, 10 января, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СКР по Иркутской области.

В общей сложности 52-летний Михаил Попков обвиняется в расправе над 47 женщинами. При этом, по словам источника в правоохранительных органах, осужденный дал признательные показания по 59 убийствам.

В январе 2015 года бывший офицер МВД был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство 22 женщин. Тогда сообщалось, что мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, однако приговор до сих пор не вступил в силу. Поскольку идет расследование по новому делу, Попков по-прежнему остается в иркутском СИЗО.

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В суде было доказано, что преступления Попков совершал в период с 1994 по 2000 год. Обнаженные тела женщин с признаками изнасилования и насильственной смерти находили на территории Ангарского и двух соседних районов Иркутской области. Вблизи нескольких жертв были обнаружены следы колес автомобиля «Нива», что позволило вычислить подозреваемого. Для установления его личности были опрошены не менее 30 тысяч человек.

Попков уволился из органов внутренних дел в 1998 году. После этого, по некоторым данным, он работал на трубном заводе, в ЧОП, а также занимался перепродажей машин. В 2012-м мужчина был задержан во Владивостоке, куда поехал за очередным автомобилем.

Кроме фактов убийств, доказано два покушения на убийство. Сам бывший милиционер утверждал, что убивал лишь «распутных женщин», а потому сам называл себя Чистильщиком.