Иркутские следователи допустили убийство Чистильщиком 80 женщин

Следователь по особо важным делам управления Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области Евгений Карчевский не исключил, что жертвами бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова могли стать 80 человек. Об этом в четверг, 12 января, сообщает РЕН ТВ.

Карчевский напомнил, что в настоящий момент мужчина обвиняется в расправе над 47 женщинами, при этом он дал признательные показания по 59 убийствам. «По 12 будет предъявлено в ближайшее время», — приводит слова следователя ТАСС.

Ранее 12 января стало известно, что Попков пройдет судебно-психиатрическую экспертизу. При этом сообщалось, что врачи поставили ему диагноз «гомицидомания» (страсть к убийствам), который не является симптомом психического расстройства.

Видео: ren.tv

Двумя днями ранее стало известно, что Попкову (бывшему офицеру МВД), в 2015 году осужденному пожизненно за убийство 22 женщин, предъявлено новое обвинение еще по 25 эпизодам.

В январе 2015-го в суде было доказано, что он совершал преступления в период с 1994 по 2000 год. Однако в ходе расследования выяснилось, что в действительности он убивал с 1992 по 2010 год. Обнаженные тела женщин с признаками изнасилования и насильственной смерти находили на территории Ангарского и двух соседних районов Иркутской области. Сам бывший милиционер утверждал, что убивал лишь «распутных женщин», а потому называл себя Чистильщиком.

В интервью kp.ru летом 2015 года Попков рассказал, что, будучи милиционером, дважды выезжал на место совершенного им же преступления. Чистильщик также заявил, что практически не оставлял улик, а единственной своей ошибкой назвал след от машины.

Попков уволился из органов внутренних дел в 1998 году. После этого, по некоторым данным, он работал на трубном заводе, в ЧОП, а также занимался перепродажей машин. В 2012-м мужчина был задержан во Владивостоке, куда поехал за очередным автомобилем.