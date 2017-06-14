Житель подмосковного поселка имени Цюрупы открыл стрельбу из окна дома

В поселке имени Цюрупы в Воскресенском районе Подмосковья местный житель открыл огонь из окна квартиры. Об этом в среду, 14 июня, сообщается на сайте областного главка МВД.

Мужчина 1979 года рождения несколько раз выстрелил из ружья из дома сожительницы, расположенного на улице Центральной. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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Прибывшие на место происшествия полицейские обезоружили и задержали стрелка. Изъятое гладкоствольное ружье на него не зарегистрировано. Проводится доследственная проверка.

10 июня в подмосковном поселке Кратово местный житель Игорь Зенков открыл огонь из окна своего дома по соседям и застрелил четырех человек. На место происшествия прибыли сотрудники МВД и Росгвардии, однако мужчина оказал им сопротивление, начав забрасывать силовиков гранатами. В ходе спецоперации, длившейся около семи часов, Зенков был убит. Один сотрудник Росгвардии получил ранения средней тяжести, еще трое ранены легко.

В ходе следственных действий у Зенкова обнаружили арсенал оружия, а также две предсмертные записки. По данным источника, знакомого с ситуацией, кратовский стрелок страдал хроническим психическим расстройством.

