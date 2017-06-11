СКР рассказал о развитии приведшего к стрельбе в Кратово конфликта

Машины экстренных служб на месте стрельбы в Кратово, вечер 10 июня 2017 года.

Первыми жертвами кратовского стрелка Игоря Зенкова стали сосед и семейная пара, попытавшаяся помочь ему в тушении горящего сарая. Об этом в воскресенье, 11 июня, ТАСС сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

«На данный момент установлена следующая картина происшествия: днем 10 июня Зенков начал стрелять в соседа, а затем поджег свой сарай. Он также произвел выстрелы в проходивших мимо незнакомых мужчину и женщину, которые попытались помочь потушить пожар», — рассказала Петренко.

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Впоследствии женщина от полученных ранений скончалась в больнице. Затем Зенков застрелил еще двоих соседей.

В СКР заявили, что Зенков не имел никаких лицензий на огнестрельное оружие. Все обнаруженные у него образцы были либо нелегально привезены из Чечни, куда он ездил в командировки, либо являлись самодельными. Также у него были найдены ручные гранаты и пистолет «Маузер».

Инцидент произошел в подмосковном поселке Кратово 10 июня. Зенков застрелил четырех человек, после чего на место прибыли сотрудники МВД и Росгвардии, однако мужчина оказал сопротивление, начав забрасывать силовиков гранатами (предположительно, самодельными), а потом сбежал в лесополосу. В ходе спецоперации, продлившейся около семи часов, Зенков был обнаружен и убит. По итогам один сотрудник Росгвардии получил ранения средней тяжести, еще трое ранены легко.

По сообщениям источника ТАСС в правоохранительных органах, в личных вещах Зенкова была найдена предсмертная записка, в которой он жаловался отцу на плохие отношения с соседями.

Игорь Зенков, 1967 года рождения, — предположительно, бывший сотрудник МЧС. Имеются неподтвержденные сведения, что он увлекался раскопками на местах боевых действий, коллекционируя оружие.