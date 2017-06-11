Кратовский стрелок привез часть оружия из командировки в Чечню

Сотрудники полиции в оцеплении. Кратово, ночь на 11 июня 2017 года.

Часть оружия, обнаруженная у кратовского стрелка Игоря Зенкова, была привезена им из Чечни. Об этом, как передает в воскресенье, 11 июня, ТАСС, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По словам Петренко, Зенков неоднократно был в командировках в Чечне, однако непосредственно в боевых действиях не участвовал.

«Что касается оружия, которое он использовал при нападении, то все оно было старых образцов. Часть оружия привезена им из командировки в Чечню, часть являлась самодельным. Никаких разрешений на хранение оружия у Зенкова не было», — рассказала она.

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По словам представителя СКР, следствие полагает, что у Зенкова имелось «большое количество боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет "Маузер"».

Ранее, 10 июня, Зенков открыл огонь рядом со своим домом в подмосковном поселке Кратово, в результате чего погибли четыре человека. По сообщениям источника ТАСС в правоохранительных органах, в личных вещах Зенкова была найдена предсмертная записка, в которой он жаловался отцу на плохие отношения с соседями.

На место прибыли сотрудники МВД и Росгвардии, однако мужчина оказал сопротивление, начав забрасывать силовиков гранатами (предположительно, самодельными), а потом сбежал в лесополосу. Один сотрудник Росгвардии получил ранения средней тяжести, еще трое ранены легко. В ходе спецоперации, продлившейся около семи часов, Зенков был обнаружен и убит.

Игорь Зенков, 1967 года рождения, — предположительно, бывший сотрудник МЧС. Имеются неподтвержденные сведения, что он увлекался раскопками на местах боевых действий, коллекционируя оружие.