Установлено оружие кратовского стрелка

Сотрудники правоохранительных органов нашли оружие, из которого бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков застрелил четырех человек в подмосковном поселке Кратово. Об этом ТАСС в воскресенье, 11 июня, сообщил источник в силовых структурах.

«По предварительной информации, он вел стрельбу из [ружья ] ИЖ-18 и [пистолета] "Маузер". Это оружие было найдено при Зенкове», — рассказал собеседник агентства.

Источник телеканала РЕН ТВ в свою очередь сообщил, что гранаты, которыми мужчина забрасывал силовиков, были времен Великой Отечественной войны. По его словам, в общей сложности Зенков использовал восемь боеприпасов. Отмечается также, что он начал вести себя неадекватно около двух месяцев назад, после смерти матери.

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10 июня Зенков открыл огонь из своего домовладения в поселке Кратово, в результате чего погибли четыре человека. На место прибыли сотрудники МВД и Росгрвардии, однако мужчина оказал им активное сопротивление и сбежал в лесополосу. В ходе спецоперации, продлившейся около семи часов, он был ликвидирован. При этом один сотрудник Росгвардии получил ранения средней тяжести, еще трое ранены легко.

Уже известно, что Зенков увлекался поиском оружия времен Второй мировой войны.