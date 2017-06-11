Очевидцы сняли на видео пожар на участке кратовского стрелка

Видео: www.5-tv.ru

Пожар на участке кратовского стрелка Игоря Зенкова попал на видео. Кадры, снятые очевидцами, в воскресенье, 11 июня, публикует Пятый канал.

На записи виден огонь за деревьями, а также слышны выстрелы.

Ранее в Следственном комитете рассказали о ходе развития конфликта, в результате которого погибли четыре человека. «Днем 10 июня Зенков начал стрелять в соседа, а затем поджег свой сарай. Он также произвел выстрелы в проходивших мимо незнакомых мужчину и женщину, которые попытались помочь потушить пожар», — рассказала представитель ведомства Светлана Петренко.

Впоследствии женщина от полученных ранений скончалась в больнице, а Зенков застрелил еще двоих соседей. Мужчина был ликвидирован в ходе спецоперации, продлившийся около семи часов.