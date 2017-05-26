Москвич обстрелял людей с балкона

Московская полиция разыскивает мужчину, открывшего с балкона стрельбу по стоявшим на улице женщинам. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел около 17:00 на Грайвороновской улице. По информации агентства «Москва», мужчина стоял на балконе дома 17 и стрелял из пневматического пистолета.

Обе женщины получили ранения, одна — в ногу, другая — в голову. Информированный источник сообщил агентству «Интерфакс», что одна из пострадавших госпитализирована, второй оказали помощь на месте.

Полиция принимает меры к установлению личности злоумышленника и его задержанию.

Летом 2016 года на Новокосинской улице в Москве мужчина обстрелял из окна детскую площадку. Один из находившихся там подростков получил ранение в затылок.