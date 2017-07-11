Жертвой «алтуфьевского стрелка» оказалась его сожительница

Мужчина, застреливший женщину в офисе торгового центра на Алтуфьевском шоссе в Москве, был ее сожителем. Об этом во вторник, 11 июля, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

«По предварительным данным, мужчина произвел не менее четырех выстрелов в свою сожительницу», — сказала она, добавив, что следователи устанавливают мотивы преступления.

По информации Пятого канала, нападавший — бывший заместитель командира спецбатальона Центра спецназначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД Анатолий С.

Убийство женщины и последующий суицид стрелявшего произошли ранее 11 июля. Источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина зашел в торгово-офисный центр, поднялся в офис, выстрелил в одну из находившихся там сотрудниц. Затем он подошел к ней, добил контрольным выстрелом в голову и совершил самоубийство.