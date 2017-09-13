В Москве мужчина с двумя пистолетами застрелил подругу после ее измены

40-летний москвич из ревности расстрелял свою близкую подругу после ее измены. Подозреваемый задержан и дает признательные показания. Об этом в среду, 13 сентября, «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, накануне вечером мужчина поругался с возлюбленной, и в ходе ссоры она заявила ему, что переспала с другим, после чего ушла. Утром в среду во дворе одного из домов на Коломенской улице он встретил ее и выстрелил не менее пяти раз. 32-летняя москвичка скончалась на месте происшествия.

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«Подозреваемый задержан, в ходе допроса он пояснил, что совершил преступление из ревности. Следователи изъяли на месте происшествия две единицы оружия — боевой и травматический пистолеты», — рассказала Юлия Иванова.

Уголовное дело возбуждено по статьям 105 («Убийство») и 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»). Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Между тем, как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, у мужчины при задержании изъяли два пистолета Макарова — боевой и травматический. Причем «травмат» хранился у него на законных основаниях, а боевой — нелегально.