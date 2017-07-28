Сибиряк застрелил из охотничьего ружья жену и покончил с собой

В Новосибирске поссорившийся с женой 36-летний мужчина убил ее и покончил с собой. Об этом в пятницу, 28 июля, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России.

«Кроме указанных лиц в квартире в момент происшествия никого не было», — отметили в управлении. Возбуждено уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ). Следователи допрашивают соседей.

Установлено, что семейный конфликт произошел ранее в пятницу в одной из квартир на улице Троллейная. Мужчина зарядил нарезное охотничье ружье «Вепрь» и трижды выстрелил из него в супругу. От полученных ранений женщина скончалась на месте. После этого мужчина совершил суицид.

12 июля суд заключил под стражу ростовского полицейского Сергея Кадацкого, подозреваемого в убийстве жены и покушении на тестя. Он сознался в содеянном и рассказал следователям, что некоторое время они с супругой проживали раздельно из-за ссор на бытовой почве.

По данным следствия, 11 июля Кадацкий дождался на трассе Ростов — Таганрог машины с потерпевшими и стал стрелять по пассажирам из охотничьего ружья. От полученных ранений женщина погибла на месте. Когда автомобиль остановился, Кадацкий еще несколько раз выстрелил в тестя из травматического пистолета, а затем скрылся. В тот же день мужчину задержали.